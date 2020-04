Fanongonongo eni ki he ngaahi mātu’a Stutton Park

SUTTON PARK SCHOOL

89 Vine Street, Mangere East, Auckland 2024

Telephone (09) 276 4560

Principal: Fa’atili Iosua Esera

Fanongonongo ki he Ngaahi Mātu’a moe Tauhi Fānau ‘Apiako Sutton Park

‘Aho 11 ‘Epeleli 2020

‘Oku ou ‘amanaki ‘oku mou mo’ui lelei pea tokamālie ‘a e ngaahi fatongia mei ‘api na. Pea kuou tui koe fakamanatu ‘o e Pekiá ‘oku ne fakamo’oni’i ai kiate kitautolu ‘a e ‘ofa lahi moe kelesi ‘a e ‘Otua ‘oku tau ‘inasi ai. Na’e kalusefai hono ‘Alo tofu pē Tahá ko hotau Huhu’i. ‘Oku ou ‘amanaki pē ko ho’o mou tokoni ki ho’o mou ngaahi fāmili fakafo’ituitui, ko e founga pē ia ‘e malu ai ‘a e tokotaha kotoa. Fakatauange ke tāpuekina kimoutolu ‘e he ‘Otua, ‘a kimoutolu ‘oku mou fai ‘a e ngaahi fatongia tokoni ko ia.

‘Oku kamata ‘a e teemi hono 2 ‘i he Pulelulu ‘aho 15 ‘Epeleli. Ka neongo ia, ‘oku kei hokohoko atu pē ‘a e fakataputapuí pea koe ngaahi ‘apiako ‘oku te’eki ngofua ha ‘alu ki ai. Ko e ako ‘etau fānau ‘e kei hokohoko atu pē ‘i he on-line. ‘Oku lolotonga ngāue ‘a e Potungaue Ako mo ‘ene kau ngāue ki hono fokotu’utu’u ‘a e ngaahi founga ‘e lava ke tokoni ki he ako online ‘a e fānaú.

‘Oku ou fakamālō atu kiate kimoutolu kotoa pē ne mou kau mai ki he savea na’e ‘oatú, ke fakapapau’i ai ‘a e ngaahi fāmili ‘oku lava ke ngaue’aki ‘e he fānau ‘a e ‘initaneti ki he ‘enau ako mei ‘api. Fakamālō atu kiate kimoutolu na’a mou fetu’utaki mai fekau’aki moe fiema’u ha ngaahi naunau fakakomipiuta ke tokoni ki he ako ho’o mou fānau. Kuou ‘osi ‘ave ‘a e fiema’u ko ia ki he timi ‘oku nau tokanga’i ‘a e tafa’aki ako fakakomipiuta ‘a e ‘apiako. ‘Oku ou fie fakamālō makehe heni kia Mrs Lakokiperitania pea mo Mr Lemanu ‘a ia ‘oku na tokanga’i ‘a e tafa’aki ko ‘eni.

Ko e ngaahi fāmili ‘oku mou lava ke ngāue’aki ‘a e ‘initaneti ‘i ‘api, ‘oku lahi pē ‘a e ngaahi ngāue fakaako te mou ma’u atu mei he website pē facebook ‘a e ‘apiakó. Ko e ngaahi taki fakatimi moe whanau ‘oku hokohoko atu pē ‘enau fetu’utaki moe kau faiako ‘i he ngaahi timi takitaha, ke fakapapau’i ‘oku lahi pē ‘a e ngaahi ngāue fakaako ma’a ‘etau fānau.

Kuo fa’u ‘ehe Pule’anga e polokalama televīsone ‘o fakafou mai ‘i he Potungāue Ako ke fakamafola mai ai e ngaahi polokalama akó. ‘Oku ou fiefia ‘aupito ‘i he fokotu’u ‘a e televīsone ki he ako ‘a e fānaú pea ‘oku ‘i ai foki moe polokalama ako ngāue’aki ‘a e lea ‘a e kau Mauli.

Ko e ngaahi fāmili ko ia ‘oku ‘ikai ha ‘initaneti, pē koe ngaahi naunau fakakomipiuta fe’unga ke ngaue’aki ‘e he fanaú, ko e faingamālie lelei ‘eni ke mou ako’i ai ‘a e fānau ke nau lava ke ngāue’aki ‘etau lea faka-Tonga. Ko e ako ‘a e fānau ki he teemi hoko, ‘e fakamamafa ki he ‘Mo’ui lelei’, ko ia ai kātaki ngaue’aki ‘a e ngaahi faingamālie kotoa pē ke tokoni ai ki he ‘etau fānau ke fakalahi ‘enau ‘ilo ki he ngaahi founga ‘o e faka’ehi’ehi mei he mahaki Covid19. Ko e mo’ui lelei kakató, ‘oku kau ki ai ‘ae mo’ui lelei honau ‘atamai, mo’ui fakasōsiale, mo’ui fakaeloto, pea moe mo’ui fakalaumālie. ‘Oku lahi ‘a e ngaahi me’a ke tau tokoni ai ki he fānau ‘i he fa’a talanoa mo e fevahevahe’aki.

‘I he teemi hono 2, ‘e fakahoko ai ‘a e ngaahi fe’auhi lea faka’apiako ‘i he lea ‘a e kau Ha’amoa, Tonga, Mauli moe lea faka-Pilitānia foki. ‘ E fiema’u ‘etau fānau ke nau kau ‘i he ngaahi fe’auhi ko ‘eni. ‘Oku ou faka’amu pē ‘e lava ha fe’auhi ‘i he lea ‘a e kau Lalotonga moe Niue kae lava ke kau atu ‘a e fānau ki ai. Ko ia kātaki ‘o ngāue ‘aki ‘a e ngaahi faingamālie ko ‘eni ‘oku tau ma’u ‘i he lolotonga ni, ke ako’i ai ‘a e fānau ‘i he ngaahi ‘ulungaanga moe lea faka-Tonga. Koe toe faingamālie ‘eni ‘e lava ai ‘a e fānau ke nau ako ‘i he founga hono ngaohi ‘o e me’atokoni faka-Tonga mo e ngaahi tala tukufakaholo hotau ki’i fonua.

‘Oku ou faka’amu pē te mou talangofua ki he ngaahi fakahinohino mei he Potungāue Mo’ui moe Pule’anga, ke mou malu ai mei he mahaki Covid19. ‘Oku ou lotu mo e tui ‘e vave ni pē ha ‘a tau toe fakatahataha mai koe fāmili ‘o e ‘Apiako Sātoni Paaka.

Ko e ngaahi fanongonongo kotoa pē ‘e ma’u atu ia mei he website ‘a e ‘apiakó pea mo e ngaahi letiō fakamatakali. ‘Oku ou fakamālō heni kia Mrs Mrs, Mrs Tosogi mo Whaea Molly he tokoni ki hono liliu ‘etau fanongonongo ki he lea Faka-Tonga, Faka-Ha’amoa, moe lea faka-Mauli. Kapau ‘oku ke toe fiema’u ha tokoni makehe pea ke fetu’utaki mai kiate au ‘i he tu’asila principal@suttonpark.school.nz pē tuku mai ha fekau ‘i he telefoni 021-250-6684. Fakatauange pē ke mou malu mo hao ‘i he ‘aofinima ‘ofa ‘o e ‘Otua. Talamonū atu, ‘ofa ke mou ma’u ha Pekia moe Toetu’u fonu kelesi’ia foki.

‘Ofa lahi atu moe hūfaki,

Fa’atili Iosua Esera

Tumuaki/Pulea’oga/Puleako

Master of Education [Merit]